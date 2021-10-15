Подростка в Чите задержали по делу об убийстве 14-летней девочки

ЧИТА, 15 октября. /ТАСС/. Следователи задержали в Чите 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки в поселке КСК, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"14 октября 2021 года около 19:00 (13:00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. В тот же вечер около 21:00 (15:00 мск) по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК", - сказал Марков.

При допросе с участием законного представителя, педагога и адвоката подозреваемый признался в преступлении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").