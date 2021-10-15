На трех электростанциях в Казахстане аварийно отключились крупные энергоблоки

НУР-СУЛТАН, 15 октября. /ТАСС/. Крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт аварийно отключились на двух электростанциях в Павлодарской области на северо-востоке Казахстана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"14 октября с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт. Таким образом, суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1 000 МВт", - говорится в сообщении.

По данным компании, в условиях уже имеющегося дефицита мощности указанные аварийные отключения на электростанциях приведут к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, что может спровоцировать перегрузку межгосударственных линий электропередачи с угрозой возникновения системной аварии.

"Для предотвращения аварии и минимизации последствий снижения генерации в энергосистеме АО "Кегок" по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с региональными электросетевыми компаниями произведено ограничение [подачи] электроэнергии для потребителей, осуществляющих сверхплановое потребление. Ограничения введены по согласованным с местными исполнительными органами графикам", - пояснили в пресс-службе.