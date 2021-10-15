Сообщения о задымлении на Курской АЭС объяснили влажной уборкой

КУРСК, 15 октября. /ТАСС/. Персонал Курской АЭС принял пар, образовавшийся во время влажной уборки на одном из турбогенераторов энергоблока № 4, за задымление. Датчики задымления не срабатывали, при осмотре признаков горения не обнаружено, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АЭС.

"На одном из двух турбогенераторов энергоблока № 4 во время проведения влажной уборки оперативным персоналом на цилиндре высокого давления вода попала на горячее оборудование. Образовавшийся пар персонал принял за задымление, и, по регламенту, начальник смены станции сообщил об этом в пожарную часть", - сказали в пресс-службе станции, отметив, что сообщение от персонала поступило 14 октября в 22:45.

Как уточнили в пресс-службе, датчики задымления не срабатывали, на место прибыли три пожарных расчета. При осмотре признаки горения не обнаружили. Энергоблок № 4 от сети не отключали, оборудование работает в штатном режиме и несет нагрузку согласно диспетчерскому графику, радиационный фон в норме.

"На КуАЭС работают 1-й, 2-й, 4-й энергоблоки. 3-й энергоблок в плановом ремонте", - добавили в пресс-службе.