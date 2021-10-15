Источник: в новосибирском Институте лазерной физики проводят обыски

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН, сообщил ТАСС источник в отделении РАН.

"Проводятся обыски в Институте лазерной физики СО РАН", - сказал собеседник агентства.

По данным издания "Континент Сибирь", в отношении директора института Алексея Тайченачева возбуждено уголовное дело.

Институт лазерной физики СО АН СССР был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики СО АН СССР и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. В институте ведутся исследования по многим международным программам.