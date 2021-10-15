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Главврач психбольницы Краснодара уволилась после побега пациентов из учреждения

Исполняющей обязанности главврача стала Ольга Коновалова

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Главный врач психиатрической больницы № 1 Краснодара Елена Бойко уволилась после инцидента с побегом пациентов. Исполнять обязанности главврача будет ее заместитель по медицинской части Ольга Коновалова, сообщили ТАСС в больнице.

В среду из психбольницы Краснодара сбежали три человека, в том числе ранее судимый.

"Уволилась, исполняющей обязанности стала Ольга Юрьевна Коновалова", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации с Бойко.

Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило в среду утром. Установлено, что трое мужчин, в том числе судимый за особо тяжкое преступление, сбежали, перепилив оконную решетку. Двоих из них задержали.

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РоссияКраснодарский край
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