Два человека погибли при столкновении легковушек в Калмыкии

ЭЛИСТА, 15 октября. /ТАСС/. В пятницу на 126 км ФАД Р-22 "Каспий" на подъезде к городу Элиста произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате два человека погибли и еще два пострадали. Об этом сообщила пресс-службе МВД по республике.

По предварительной версии, 26-летний житель Малодербетовского района Калмыкии на автомобиле LADA Granta при совершении обгона попутно двигавшегося автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 26-летнего жителя Сарпинского района.

"В результате ДТП последний, а также его пассажир - 21-летний житель Сарпинского района - скончались на месте происшествия. Водитель первого автомобиля и его пассажир - 34-летний житель Сарпинского района - с множественными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.