Источник сообщил о проведении сотрудниками ФСБ обысков в управлении ЖКХ Среднеуральска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Оперативники ФСБ проводят обыски в управлении ЖКХ города Среднеуральска (Свердловская область) в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следователи СУ СК России по Свердловской области при поддержке оперативников ФСБ проводят в управлении обыски. Причина - уголовное дело о злоупотреблении полномочиями", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, неустановленные должностные лица управления приняли работы по разработке рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений города Среднеуральска и произвели их оплату, несмотря на то, что бумаги не соответствовали требованиям. Ущерб от их действий составил более 21 млн рублей.

В пресс-службах регионального управления ФСБ и СУ СК сообщили, что пока не комментируют ситуацию.