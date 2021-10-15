Штормовое предупреждение объявили в Сахалинской области из-за урагана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели в пятницу объявили на 17-18 октября экстренное предупреждение на всей территории Сахалина и Курильских островов в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали спасатели.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, 17 октября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Поронайского районов на севере Сахалина прогнозируются сильные осадки, местами очень сильные, отложение мокрого снега, усиление ветра до 25-30 м/с, местами на побережьях ожидается ураган с порывами до 33-35 м/с. На юге острова на территории Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов, города Южно-Сахалинска, а также в Южно-Курильском, Курильском, Северо-Курильском районах на Курилах прогнозируются снег, дождь местами сильный. 18 октября на Курилах прогнозируется усиление ветер до 20-25 м/с.

Как сообщили ТАСС в авиакомпании "Аврора", из-за неблагоприятной погоды на севере Сахалина сегодня отменены внутренние авиарейсы между Южно-Сахалинском и Александровск-Сахалинским, а также между Южно-Сахалинском и Шахтерском.