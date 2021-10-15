СК возбудил дело после пожара на крыше дома в Ижевске

ТАСС, 15 октября. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на крыше многоэтажного дома в Ижевске после разгерметизации газового баллона. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике.

"Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 октября 2021 года работники подрядной организации по договору с управляющей компанией ремонтировали кровлю на крыше многоквартирного жилого дома в поселке Машиностроитель г. Ижевска. В это время из газового баллона образовалась утечка газа, после чего произошло воспламенение. Пожар своевременно ликвидирован, разрушений конструкций дома и пострадавших нет.