При пожаре в тюрьме в Грузии погибли два человека

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. При пожаре в пенитенциарном учреждении №17, расположенном в городе Рустави, погибли два человека. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Специальной пенитенциарной службе Министерства юстиции Грузии.

"Да, подтверждаем. При пожаре погибли два человека", - сказала сотрудница пресс-службы ведомства, однако не уточнила, были погибшие осужденными или персоналом тюрьмы.

Пожар в столовой тюрьмы возник в четверг днем. С огнем боролись 17 пожарно-спасательных бригад. В Специальной пенитенциарной службе заявили, что столовая находилась вдалеке от корпуса, в котором проживают осужденные, соответственно им опасность не угрожала. Позже в СМИ появилась информация, что заключенные устроили бунт, однако руководство Минюста назвало это ложью.

Тюрьма №17 расположена рядом с учреждением №12, в котором отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.