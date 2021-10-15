СМИ: мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина в пятницу напал на людей на железнодорожной станции Уэно в Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что по крайней мере два человека получили ранения. По данным полиции, нападавший мужчина в возрасте 45 лет был задержан на месте. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося. По поступающим данным, мужчина внезапно напал на стоявших рядом с банкоматом людей.

В августе 2021 года на пассажиров поезда в Токио напал мужчина с ножом - тогда в результате инцидента пострадали 10 человек. Сам нападавший спустя некоторое время был задержан в соседнем районе, где он сам сдался властям.