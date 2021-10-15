{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: мужчина с ножом напал на людей на железнодорожной станции в Токио

Есть пострадавшие
© Photo by Naoki Morita/AFLO, архив

ТОКИО, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина в пятницу напал на людей на железнодорожной станции Уэно в Токио. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что по крайней мере два человека получили ранения. По данным полиции, нападавший мужчина в возрасте 45 лет был задержан на месте. В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося. По поступающим данным, мужчина внезапно напал на стоявших рядом с банкоматом людей.

В августе 2021 года на пассажиров поезда в Токио напал мужчина с ножом - тогда в результате инцидента пострадали 10 человек. Сам нападавший спустя некоторое время был задержан в соседнем районе, где он сам сдался властям.

Теги
Япония
Главу "Орелгосзаказчика" задержали по делу о возведении ФОК по нацпроекту
В учреждении проходят обыски
Читать полностью