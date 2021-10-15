Россия направила Черногории запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила запрос в Черногорию о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Запрос о выдаче Исмаилова Т. М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября.

1 октября бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории. Он арестован судом в Подгорице и будет находиться под стражей до решения властей Черногории о его выдаче России. СК объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.