Источник: директора Института лазерной физики СО РАН подозревают в превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Директор Института лазерной физики СО РАН Алексей Тайченачев, в отношении которого возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, подозревается в заключении незаконного контракта с коммерческой дочерней структурой института, в результате которого научному учреждению был причинен урон в размере 2 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в научных кругах СО РАН.

"Между институтом и его коммерческой "дочкой" (межотраслевой научно-технической ассоциации "Сибирский лазерный центр" (СЛЦ)) был незаконно заключен контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Оптическая система блока усилителя для СО2 лазера Сибирь-8МЛП", в результате чего бюджету Института нанесен ущерб на сумму 2 млн рублей. В отношении Тайченачева А. В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщил источник.

В деле также фигурирует научный руководитель института, возглавлявший его с 1992 по 2016 год, директор межотраслевой научно-технической ассоциации "СЛЦ" Сергей Багаев. По данным источника, институт и компания заключили договор по которому "СЛЦ" должна была выполнить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу "Разработка, сборка и наладка оптической системы блока усилителя для CO2-лазера" Сибирь-8МЛП" без проведения конкурсных процедур. В 2017 году Тайченачев его подписал. Сумма договора составила 2 млн рублей.

Фактически же данная система была изготовлена сотрудниками лаборатории института, формально трудоустроенными в "СЛЦ". Компания же не проводила закупок, работ и услуг, не понесла никаких затрат по данному договору.