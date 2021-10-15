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Тельман Исмаилов намерен добиваться предоставления политического убежища в Черногории

По словам адвоката Марины Русаковой, бизнесмен не признает вину ни по одному эпизоду преступления

ТАСС, 15 октября. Задержанный в Черногории по запросу России бизнесмен Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении, будет добиваться получения политического убежища в этой стране. Как сообщила ТАСС его адвокат Марина Русакова, вину он ни по одному эпизоду преступления не признает.

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"Он не причастен ни к одному из преступлений и вину ни в одном из инкриминируемых ему деяний не признает, поскольку в основу его уголовных дел легли показания одного из свидетелей [уголовного дела в отношении брата Исмаилова Рафика] Керимова и материалы по делу о похищении Авраама Руссо, что является незаконным", - рассказала собеседница агентства.

Адвокат также подчеркнула, что запрос, направленный Генеральной прокуратурой России в Черногорию о выдаче ее подзащитного, был сделан давно. "На руках у Тельмана на момент задержания был документ о том, что он обратился с просьбой о предоставлении ему политического убежища, поэтому его задержание незаконно. Вопрос об экстрадиции будет решаться только после проверки данного факта", - отметила она.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры ТАСС сообщили, что запрос о выдаче Исмаилова в РФ для привлечения к уголовной ответственности был направлен еще 7 октября в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам.

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