В Крыму к 12 годам колонии приговорили обвиняемого в шпионаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии строгого режима обвиняемого в шпионаже, который передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"Верховный Суд Республики Крым огласил приговор в отношении подсудимого, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "подсудимый признан виновным в том, что он передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну".

"Приговором Верховного Суда Республики Крым ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - уточняется в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, осужденный является гражданином Украины.