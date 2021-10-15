СМИ: в ЮАР арестовали 56 человек, которые в течение трех часов удерживали двух министров

ПРЕТОРИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Полиция Южно-Африканской Республики задержала 56 членов общенациональной организации ветеранов войны за освобождение, которые в течение трех часов удерживали в одном из отелей в пригороде Йоханнесбурга в заложниках двух министров правительства ЮАР. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал eNCA.

По его данным, прибывшие вечером 14 октября на встречу с участниками движения освобождения стран юга Африки министр обороны и по делам ветеранов Танди Модисе и министр в канцелярии президента Мондли Гунгубеле были заперты в зале после того, как возмущенные ветераны обвинили правительство в недостаточном внимании к их нуждам. Они заявили, что будут удерживать министров до тех пор, пока не будут рассмотрены их письма с требованием выплатить компенсацию за участие в борьбе с апартеидом.

Попытки договориться с ветеранами ни к чему не привели, отмечает телеканал. В результате через три часа к отелю прибыли усиленные подразделения спецназа. Бойцы применили слезоточивый газ, огнестрельное оружие ими не использовалось. Двери зала были разблокированы, и министры покинули его под усиленной охраной полиции.

Начато расследование произошедшего. В ближайшие часы арестованные должны предстать перед судьями.