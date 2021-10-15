Главу "Орелгосзаказчика" задержали по делу о возведении ФОК по нацпроекту

ТАСС, 15 октября. Руководителя учреждения "Орловский областной государственный заказчик" задержали по делу о халатности при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса по нацпроекту в Орловской области. В учреждении проходят обыски, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уголовное дело по факту нарушений при выполнении работ по созданию ФОК по нацпроекту на территории детского лагеря "Ветерок" в Орловской области возбудили в мае 2021 года.

"На основании собранных доказательств следователем задержан руководитель данного казенного учреждения ["Орловский областной государственный заказчик"] в отношении него осуществляются необходимые следственные действия, по месту жительства и работы проводятся обыски", - сказали в пресс-службе.

На данный момент бывшему главному специалисту производственно-технического отдела учреждения предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По версии следствия, специалист и руководитель "Орелгосзаказчик" знали, что некоторые работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Орловском районе не выполнены, а часть работ выполнена с нарушением строительных норм. Несмотря на это с апреля по 28 декабря 2020 года они приняли работы, оплатили их, после чего приняли сам объект.

По данным прокуратуры региона, "Орелгосзаказчик" заключил госконтракт с ООО "Регион Спорт Строй" на возведение ФОК открытого типа на территории детского лагеря в Орловском районе по нацпроекту "Демография". Руководителя "Орелгосзаказчик" подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В ходе расследования установлена причастность задержанного к хищению бюджетных средств.