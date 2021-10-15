В Анадыре задержали подростка, который угрожал массовой стрельбой в школе

ТАСС, 15 октября. Оперативники задержали подростка из села Тавайваам на Чукотке из-за угрозы совершения массовых убийств в образовательном учреждении, которые он распространял в мессенджерах. При нем было обнаружено пневматическое оружие, сообщает в пятницу пресс-служба городского округа Анадырь.

"В результате оперативных действий сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России по Чукотскому автономному округу был установлен и задержан несовершеннолетний житель села Тавайваам - бывший ученик обеих школ города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие", - говорится в сообщении.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания подростку меры пресечения.