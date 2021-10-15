Двое жителей Липецка утонули при семибалльном шторме в Гагре

СУХУМ, 15 октября. /ТАСС/. Установлены личности двух россиян, утонувших в море в Гагре накануне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии в пятницу.

Тела были извлечены из моря спасателями МЧС в четверг, но личности погибших не были установлены.

"Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения. По предварительной версии, они купались в море при семибалльном шторме. Тела погибших были накануне доставлены в морг Гагрской районной больницы", - говорится в сообщении.