Уголовное дело возбудили в Вологодской области по факту подделки ПЦР-теста

ВОЛОГДА, 15 октября. /ТАСС/. Факты использования поддельных ПЦР-тестов на коронавирус выявлены в Вологодской области, в отношении одного гражданина возбудили уголовное дело, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Факты использования поддельных ПЦР-тестов на коронавирус выявлены в Вологодской области. Использование поддельных справок полицейские зафиксировали в Череповце. В отношении одного гражданина возбуждено уголовное дело, материалы о привлечении его к ответственности переданы в суд. По двум другим фактам проводятся проверки. Уголовный кодекс предусматривает наказание на срок до полугода лишения свободы за использование поддельных медицинских документов", - говорится в сообщении.

С октября в области действует обязательная вакцинация ряда категорий граждан, завершить которую нужно до 25 декабря этого года. С 6 октября при обращении за плановой медпомощью необходимо предоставить QR-код или справку о перенесенном коронавирусе, либо ПЦР-тест, действительный в течение 72 часов. С 1 ноября такое требование о предоставлении QR-кода или других документов распространяется на организации общепита, кинотеатры, театры, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, досуговые, развлекательные, зрелищные, физкультурные, спортивные мероприятия, музеи, библиотеки, выставочные залы.

Как сообщил накануне первый заместитель губернатора Антон Кольцов, количество госпитализированных увеличилось с начала октября на 19% - до 1 739 пациентов, моногоспитали заполнены на 87,4%, реанимации - на 87%, в некоторых реанимационных отделениях уже нет мест. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число госпитализаций возросло в 3,6 раза. В связи с лавинообразным ростом числа госпитализаций в регионе на этой неделе развернули дополнительно 150 мест в медучреждениях Вологды и Череповца и готовятся открыть еще 100 мест в Сокольской ЦРБ. На оказание помощи привлечены еще 128 медработников, 35 студентов и 13 ординаторов, которые отозваны с учебы из других регионов. Однако возможности медицинской службы региона практически исчерпаны, заявили главврачи моногоспиталей.

На 15 октября в Вологодской области выявили 72 616 случаев заражения коронавирусом, 65 555 человек выздоровели и еще 2 030 человек умерли.