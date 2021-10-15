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Киберуправление полиции Израиля расследует кибератаку на больницу в Хадере

По данным газеты The Jerusalem Post, работоспособность компьютерной сети госпиталя "Гиллель-Яффе" все еще полностью не восстановлена

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Полиция Израиля во взаимодействии с правоохранительными органами ряда стран начала следствие по делу о кибератаке и взломе с требованием выкупа компьютерных систем больницы "Гиллель-Яффе" в Хадере. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.

"Полиция Израиля начала следствие по делу о взломе и блокировке компьютерных систем больницы "Гиллель-Яффе" в Хадере с требованием заплатить определенную сумму за восстановление работы компьютерных систем. Следствие ведется киберуправлением подразделения полиции [по особо важным делам] "Лахав-433" во взаимодействии с правоохранительными органами других государств", - сказал Зингерман. "Это все, что я могу сказать на данный момент, так как существует судебный запрет на разглашение всего, что касается ведения следствия по этому делу", - добавил он.

В среду компьютерная система крупнейшего в Израиле государственного многопрофильного медицинского центра "Гиллель-Яффе" в городе Хадера в центральной части страны подверглась кибератаке. По данным газеты Israel Hayom, медицинское обслуживание в госпитале не прерывалось.

Представители "Гиллель-Яффе" заявили 13 октября, что "проблемой занимаются специалисты". По данным газеты The Jerusalem Post, по состоянию на утро пятницы работоспособность компьютерной сети госпиталя все еще полностью не восстановлена.

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