Фигурантам дела о взятках в филиале Адыгейского госуниверситета дали до 8,5 года колонии

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае признал директора, экс-директора филиала Адыгейского государственного университета и трех секретарей приемной комиссии виновными по уголовному делу о многочисленных взятках в Белореченском филиале Адыгейского госуниверситета (АГУ), сообщила в пятницу пресс-служба СК РФ.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в многочисленных эпизодах получения взяток (от шести до 18 эпизодов) организованной группой с использованием служебного положения за незаконные действия в крупном размере (п."а" ч. 5 ст. 290, пп."а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Приговором суда экс-директору филиала назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы со штрафом 29 млн рублей, ему также на семь лет запрещено занимать определенные должности в сфере образования. Директор приговорена к восьми годам лишения свободы со штрафом 19 млн рублей, также лишена права занимать определенные должности в сфере образования. Одной из подчиненных назначено наказание в виде семи лет и трех месяцев лишения свободы со штрафом 4,3 млн рублей. Еще одна фигурантка приговорена к семи годам и трем месяцам лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет. Ей также запрещено семь лет занимать должности в сфере образования. Третьему секретарю назначено наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14 лет, а также ей запрещено семь лет занимать должности в сфере образования.

О коррупционном деле

По данным следствия, с 2013 года экс-директор филиала создал преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлек свою дочь, а также четырех подчиненных. Техсекретари приемной комиссии при обращении граждан для поступления в филиал вуза предлагали оформить документы с дальнейшим зачислением без вступительных испытаний задним числом, но при условии передачи денег им. Деньги они получали как лично, так и на карты. Дочь организатора преступной группы оформляла фиктивные документы о приеме желающих получить диплом гособразца без фактического прохождения ими вступительных испытаний. С марта 2014 года, с момента исполнения ею обязанностей директора филиала, используя свое должностное положение, она оказывала воздействие на сотрудников филиала вуза из числа должностных лиц и преподавательского состава на совершение ими незаконных действий по оформлению документов граждан задним числом и последующей выдаче им дипломов о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов.

"В результате своей преступной деятельности фигуранты получили от граждан взятки в размере свыше 4,3 млн рублей. Уголовное дело в отношении одного из технических секретарей филиала вуза, обвиняемой в двух эпизодах получения взяток организованной группой в крупном размере (пп."а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) сейчас в суде рассматривается по существу", - добавили в пресс-службе СК РФ.