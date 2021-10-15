Журналиста "КП в Беларуси" Можейко обвиняют в разжигании розни и оскорблении власти

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко обвиняется в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении суда, в котором обозначено расписание судебного заседания по жалобе защиты Можейко об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В среду суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения журналиста под стражу. Решение было обжаловано в Минском городском суде.

Санкция инкриминируемой Можейко части 3 статьи 130 УК Белоруссии "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Максимальная ответственность по статье 369 УК Белоруссии "Оскорбление представителя власти" предусматривает лишение свободы до трех лет.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы задержали Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. "Комсомольская правда" 5 октября сообщила о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены компенсации или предложена работа в других офисах.