Торфяные пожары под Екатеринбургом могут локализовать в пятницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Торфяные пожары на южной окраине Екатеринбурга планируется локализовать уже в пятницу. В настоящее время идут проливка и опашка территории, сообщили специалисты Уральской авиабазы в видеоролике, распространенном департаментом информационной политики Свердловской области.

"Пламя не виднеется. <...> Торф углубляется внутрь, его нужно проливать тщательно и перекапывать. В настоящее время мы пытаемся локализовать пожар, чтобы он дальше не распространялся. И я думаю, сегодня мы его попытаемся опахать или полосой [минерализованной проложить], то есть локализовать", - сказал один из специалистов.

Сотрудники Уральской авиабазы, подведомственной региональным властям, подключились к ликвидации пожаров 14 октября.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. В пятницу дымка сохранилась в отдельных районах города. МЧС наращивает группировку по тушению пожаров, в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек, 33 единицы спецтехники.