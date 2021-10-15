В Кандагаре произошел взрыв у мечети

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в пятницу возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции.

Как сообщил местный телеканал TOLOnews, в результате инцидента есть погибшие и раненые. Как передает агентство Asvaka, погибли 7 человек, 13 ранены. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

По предварительным данным, террорист-смертник осуществил самоподрыв в религиозном сооружении при большом стечении прихожан, собравшихся на пятничную молитву.

8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранение. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).