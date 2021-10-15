В Крыму до 18 октября объявили предупреждение о высокой пожароопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели объявили предупреждение о высокой пожарной опасности в южных, центральных и западных районах Крыма до понедельника, 18 октября, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 18 октября в южных, центральных и западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запрещено жечь сухую растительность, разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и другие отходы, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в леса.