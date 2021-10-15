В Югре ликвидировали пять подпольных игровых клубов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники полиции ликвидировали пять подпольных игровых клубов. Они изъяли более 180 единиц игрового оборудования и 33 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре пресекли незаконную игорную деятельность на территории нескольких муниципальных образований. Оперативники выявили пять подпольных клубов, в которых злоумышленники организовали проведение азартных игр с целью получения прибыли", - сказала она.

По словам Волк, полицейские в помещениях, где располагались заведения, изъяли более 180 единиц игрового оборудования, свыше 33 млн рублей, а также мобильные телефоны, флеш-карты и бухгалтерскую документацию. "В дальнейшем полицейские установили предполагаемых организаторов противоправной деятельности и при участии Росгвардии задержали их. По предварительной информации, четверо местных жителей в возрасте от 33 до 37 лет обеспечивали бесперебойную работу оборудования, а также следили за движением денежных средств и распоряжались прибылью", - добавила официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").