Одного человека госпитализировали после драки в метро в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами в вагоне метро в Москве закончился дракой на станции "Автозаводской", в результате один человек пострадал и был госпитализирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"14 октября в 19:40 в вагоне поезда произошел конфликт между двумя мужчинами 1987 и 1983 годов рождения, в ходе которого на станции "Автозаводской" один из его участников ударил своего оппонента, тот упал на платформу и ударился головой. Пострадавший госпитализирован, другой мужчина доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.