Минский городской суд оставил журналиста "КП в Беларуси" Можейко под стражей

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко останется под стражей. Такое решение огласил в пятницу Минский городской суд, отказав в удовлетворении жалобы на принятое в среду решение суда Партизанского района Минска, оставившего в силе предыдущее решение об избрании в отношении Можейко меры пресечения в виде заключения под стражу.