Арест до 15 суток грозит четырем участникам конфликта на станции метро "Текстильщики"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Административный арест до 15 суток или штраф до 1 тыс. рублей грозит четырем участникам конфликта на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", произошел словесный конфликт между четырьмя пассажирами из-за малозначительного повода. Пострадавших среди участников конфликта и пассажиров, находящихся в вагоне электропоезда, нет.

"Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене оперативно установили всех участников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении всех задержанных <...> составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), - сказали в пресс-службе.

В данный момент материалы переданы в суд. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

В интернете ранее появилась видеозапись конфликта пассажиров вагона метро. Несколько агрессивно настроенных приезжих начали приставать к девушке в вагоне. За нее сразу вступился другой пассажир, а чуть позже и остальные люди, находившиеся рядом. Дебоширов в итоге удалось высадить из поезда на станции "Текстильщики". Там их ожидали сотрудники полиции. В полиции сообщали, что проводят проверку после публикации в интернете видеоролика.