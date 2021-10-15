Суд взыскал более 4 млн рублей в пользу гематолога Мисюриной за уголовное преследование

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы взыскал более 4 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной, которая обвинялась по уголовному делу из-за смерти пациента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В пользу Мисюриной с РФ в лице Министерства финансов РФ за счет казны РФ в счет возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, взыскано 4 млн 282 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд приговор отменил и направил дело в прокуратуру. В декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконной отмену приговора и отправил дело на новое апелляционное рассмотрение.

Мосгорсуд 4 марта окончательно отменил приговор Черемушкинского суда Москвы, которым Мисюрина была приговорена к двум годам колонии, и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Следствие полагало, что 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней умер.

В Генпрокуратуре РФ отмечали, что в ходе расследования были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяли сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога.