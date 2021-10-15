В Москве жильцы 12 домов остались без газа после пожара на газовой подстанции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жильцы 12 домов остались без газа в результате пожара на газовой подстанции на улице Грина на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате пожара без газа остались в общей сложности 12 жилых домов", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства, 11 домов обеспечат газоснабжением по резервной схеме.

"Для ликвидации возгорания на ГРП "Виллар" на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. В настоящее время ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения. Это может занять до 5 часов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС рассказали, что в настоящее время перекрытое из-за пожара движение автотранспорта восстановлено в полном объеме.

Пожар на газовой подстанции начался в 11:40. Огонь перешел на три рядом стоявшие машины, они полностью выгорели. Первоначальная площадь пожара составила 10 кв. м, позже она увеличилась до 75 кв. м. В 12:37 пожар полностью ликвидирован. Пострадал один человек. Как сообщил источник ТАСС, он получил ожоги, но от госпитализации отказался.