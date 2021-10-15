Отбор присяжных по делу калининградских врачей перенесли на 15 ноября

ТАСС, 15 октября. Московский областной суд отложил процедуру отбора присяжных заседателей для участия в суде по делу и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца, на 15 ноября. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

Первое заседание по этому вопросу было назначено на 15 октября. "Заседание [по отбору присяжных 15 октября] прошло. На него никто не явился. Соответственно, заседание отложено на 15 ноября", - сказал Бабасов.

Собеседник агентства добавил, что определена дата рассмотрения апелляции на арест Сушкевич и Белой, которые с 4 октября по решению Московского областного суда помещены в следственный изолятор "Печатники" города Москвы до 4 января 2022 года. "Апелляция назначена на 27 ноября", - сказал Бабасов. Жалоба защиты на арест подсудимых будет рассматриваться Первым апелляционным судом общей юрисдикции.