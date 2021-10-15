Под Калугой по делу о взятке и вырубке леса задержали директора лесничества

ТАСС, 15 октября. Директор Куйбышевского лесничества в Калужской области подозревается в получении взятки в 230 тыс. рублей за предоставление предпринимателю участка для заготовки древесины. Ущерб от незаконной вырубки оценивается в 13 млн рублей. Руководителя лесничества задержали, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения Калужской области "Куйбышевское лесничество". Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). <...> Подозреваемая задержана на 48 часов. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, директор Куйбышевского лесничества получила взятку в размере 230 тыс. рублей за предоставление предпринимателю лесного участка для заготовки древесины. В ходе обыска женщина добровольно выдала деньги, которые хранила в чехле диванной подушки. "По результатам обследования одной из лесосек Куйбышевского лесничества установлена незаконная рубка лесных насаждений, ущерб от которой оценивается в 13 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Также устанавливаются обстоятельства фактов превышения должностных полномочий и коррупции со стороны других должностных лиц Куйбышевского лесничества. Следователи СК при поддержке региональных управлений ФСБ и Росгвардии провели изъятие документов в лесничестве, других имеющих значение для дела предметов. "У одного из свидетелей обнаружено оружие и боеприпасы к нему, которые хранились в открытом доступе в нарушение установленного порядка. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены в подразделение Росгвардии для принятия предусмотренных законом мер", - добавили в пресс-службе.