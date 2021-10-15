Пять машин столкнулись в Нижегородской области

ТАСС, 15 октября. Пять машин столкнулись на трассе М7 в Нижегородской области, пострадали два человека, движение на участке дороги было ограничено. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

"В районе 12:15 мск на 386-м км автодороги Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань, по предварительной информации, столкнулись пять автомобилей. Двое пострадавших, все взрослые. Движение ограничено", - сказала собеседница агентства.

На месте работают экстренные службы, информация об обстоятельствах ДТП уточняется. Позже в ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород" сообщили, что движение на трассе М7 в Нижегородской области восстановлено.

"Движение на км 387 автодороги М7 "Волга" восстановлено в штатном режиме", - говорится в сообщении.