Воронежский СК возбудил дело о мошенничестве против замглавы центра кадастровой оценки

ТАСС, 15 октября. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении заместителя директора "Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области". В настоящий момент подозреваемый задержан. Об этом в пятницу сообщает управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области 37-летний заместитель директора бюджетного учреждения Воронежской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2020 года подозреваемый, используя подложные документы, оказал содействие в регистрации на жителя Воронежа земельного участка площадью 202 кв. метра кадастровой стоимостью свыше 2 млн рублей, относящийся к землям, государственная собственность на которые не разграничена. За оказанную помощь подозреваемый получил от гражданина денежные средства в размере 300 тыс. рублей.

В настоящий момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.