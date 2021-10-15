Спутниковые снимки показали пятна нефти возле судна, затонувшего в 1986 году в Черном море

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Студенты Московского авиационного института (МАИ) с помощью анализа спутниковых снимков обнаружили загрязнение нефтепродуктами акватории Черного моря. Пятна длиной до 10 км расположены в районе выхода из Новороссийской бухты, где на глубине 47 м находится пассажирский пароход "Адмирал Нахимов", затонувший 31 августа 1986 года, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба МАИ.

Как пояснили в институте, исследование этого участка было начато после происшествия в Кабардинке: участники проходившего здесь в конце сентября заплыва попали в нефтяное пятно. Студенты МАИ, входящие в межрегиональную проектную группу "РискСат", которая специализируется на аэрокосмическом образовании молодежи, изучили снимки, сделанные из космоса в июле - октябре этого года, и обратили внимание на длинные пятна, группирующиеся возле одной точки.

"Пятна имеют вид линейчатых сликов, что характерно для подводных источников нефти (грифонов, сипов). В данном случае это говорит о выделении остатков нефтепродуктов, которые находились в топливных танках лайнера. На снимках из космоса отчетливо видно, что загрязнения не являются выбросами канализации или сликами биогенного происхождения. Появление пятен нефтепродуктов на поверхности моря над местом инцидента говорит о необходимости обследования затонувшего судна", - сказал генеральный директор и научный руководитель межрегиональной проектной группы "РискСат" Алексей Кучейко, слова которого приводятся в сообщении.

По словам одного из авторов работы Антона Чайки, в районе обнаружения пятен, помимо затонувшего парохода, расположены судоходная трасса и якорная танкерная стоянка, а к северо-востоку от него, в 900 м от берега, - подводный выпуск канализационной трубы. "Это осложняло определение источника и характера пятен на поверхности моря. Однако анализ архивных съемок, начиная с 2017 года, показал, что ранее подобные пятна в этом месте не наблюдались", - приводятся в сообщении слова Чайки.

В результате было установлено, что координаты эпицентра разлива точно соответствуют координатам затонувшего "Адмирала Нахимова". Данные о загрязнении, как добавили в МАИ, уже переданы в Администрацию морских портов Черного моря.

Сухогруз "Петр Васев" протаранил пассажирский пароход "Адмирал Нахимов", который считался гордостью пассажирского флота Советского Союза, 31 августа 1986 года в 13 км от морского порта Новороссийска. В результате из 1 243 пассажиров и членов экипажа "Адмирала Нахимова" 423 человека погибли. Столкновение стало крупнейшей катастрофой на Черном море в мирное время.