В Астраханской области задержали подозреваемого в насилии над подростком

АСТРАХАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девочки в Волгограде, а также в совершении разбойного нападения и противоправных действий в отношении астраханки, задержан в Астрахани. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Следственными органами СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и изнасилования местной жительницы. 15 октября подозреваемый задержан, им оказался 29-летний житель Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения в Ульяновской области и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Волгоградской области", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 14 октября подозреваемый, будучи неподалеку от одного из домов в районе гаражей в Астрахани, угрожая местной жительнице ножом, украл у нее мобильный телефон, после чего, угрожая убийством, изнасиловал ее.

Как сообщалось ранее, 10 октября 15-летняя школьница возвращалась по месту своего жительства в Кировском районе города Волгограда, когда ранее неизвестный мужчина напал на нее и совершил противоправные действия, после чего скрылся. В рамках расследования уголовного дела следователи назначили комплекс судебных экспертиз и исследований, по результатам которых установили подозреваемого в совершении преступлений. Им оказался ранее судимый уроженец города Ульяновска 1992 года рождения. Специалисты установили, что именно его биологические следы были обнаружены на одежде потерпевшей.

Уточняется, что следственными органами СУ СК России по Ульяновской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей по контролю за спецконтингентом сотрудником ФКУ ИК №3 УФСИН России по Ульяновской области, повлекшего совершение побега местного жителя 1992 года рождения.