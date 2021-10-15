Более 50 курсантов института МЧС будут тушить тлеющие в Екатеринбурге торфяники

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Более 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России привлекут к тушению тлеющих торфяников в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Для усиления группировки будут задействованы более 50 курсантов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В МЧС подчеркнули, что главным условием тушения торфяных пожаров является бесперебойная подача воды. "Для этих целей сотрудники МЧС России используют пожарную насосную станцию, которая установлена на реке Шиловке. Вода круглосуточно и бесперебойно поступает от нее к месту тушения торфяника по магистральной линии длиной 1,7 км", - добавили в ведомстве.

Всего, по данным МЧС, за дни тушения тления торфа в очаги было подано более 13 тыс. тонн воды. Кроме того, вода подвозится пожарными автоцистернами и поливомоечными машинами. Мониторинг обстановки осуществляется в том числе с применением беспилотной авиационной системы.

Сообщения о тлении торфяника в Екатеринбурге появились 11 октября, когда в городе появился смог. В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение концентрации вредных примесей в четырех микрорайонах города. По данным Уральского гидрометцентра, они рассеются до 17 октября.