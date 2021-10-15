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Суд в Москве арестовал студентку МГУ, обвиняемую в убийстве своего дедушки

По данным СК, убийство произошло накануне днем в доме на улице Академика Пилюгина на юго-западе столицы
Здание Гагаринского районного суда Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Здание Гагаринского районного суда
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы арестовал студентку МГУ Эмину Якубову, обвиняемую в убийстве своего дедушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Якубовой Эмины Хуршедовны меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе. Она обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным СК, убийство произошло накануне днем в доме на улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы. Во время бытовой ссоры внучка нанесла 74-летнему мужчине множественные ножевые ранения. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Якубова призналась в содеянном, заявив, что оборонялась от нападения со стороны дедушки.

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