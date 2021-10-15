Сокамерницы напали на врача, обвиняемую в смерти младенца

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сокамерницы напали на калининградского врача Елену Белую, обвиняемую в смерти младенца в роддоме Калининграда, в московском СИЗО. Подсудимая написала жалобу в администрацию изолятора, сообщил ТАСС в пятницу адвокат Элины Сушкевич, которая проходит по этому делу и также находится в следственном изоляторе в Москве, Камиль Бабасов.

"Да, это так. Сокамерницы проявили агрессию. Она [Белая] написала заявление в администрацию [изолятора], чтобы разобрались", - сообщил Бабасов. Он затруднился сказать, насколько сильно пострадала Белая в результате инцидента.

Елена Белая содержится в СИЗО с несколькими сокамерницами, добавил собеседник агентства. Вторая подсудимая, Элина Сушкевич, ранее по собственному желанию была помещена в одиночную камеру, но сейчас находится в камере с еще тремя заключенными. "У нее еще трое сокамерниц. <...> На них не жалуется, агрессии к ней не проявляют", - сказал Бабасов.

Московский областной суд 4 октября отправил и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич под арест до 4 января 2022 года. Они помещены в следственный изолятор "Печатники" города Москвы. Защита заявила, что считает эту меру избыточной и подала апелляцию на арест подсудимых в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Рассмотрение жалобы защиты назначено на 27 октября.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок. Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, ставшего причиной его смерти. Областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных. На решение калининградского суда была подана апелляция. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд. Оно будет рассматриваться с участием присяжных.