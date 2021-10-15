Число госпитализированных с отравлением в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Число госпитализированных с симптомами кишечной инфекции в дагестанском селе Хунзах увеличилось до девяти - за сутки за помощью обратились еще три человека, при этом двое детей были выписаны, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

Накануне с признаками отравления в Хунзахе были госпитализированы восемь человек, в том числе семеро детей. По предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода, началась доследственная проверка.

"Со вчерашнего вечера в Хунзахскую районную больницу с симптомами тошноты, рвоты и диареи поступило еще трое пациентов. Таким образом, в настоящее время на лечении находятся девять человек: трое взрослых и шесть детей. Двое детей <...> выписаны из стационара с улучшением под амбулаторное наблюдение", - говорится в сообщении.

В республиканском Минздраве уточнили, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.

"Минздравом республики в район направлена бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней во главе с главным инфекционистом республики для оказания организационно-методической и консультативной помощи, продолжения профилактической работы с населением. Клинический материал от больных направлен в бактериологические лаборатории. Роспотребнадзором по региону устанавливается источник заражения", - добавили в Минздраве Дагестана.