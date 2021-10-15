РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Локомотив сошел с рельсов в Ростовской области между Азовом и Батайском, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. На месте происшествия работают оперативные службы.

"Локомотив сошел с рельсов, инцидент произошел между Азовом и Батайском. На месте работают оперативные службы", - сообщил собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, по факту происшествия начата проверка. Информация о пострадавших не уточняется.

По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, произошел сход локомотива грузового поезда, при происшествии никто не пострадал. "Сегодня в 12:55 на Блокпосту 19-го км (под Батайском) произошел сход локомотива в составе грузового поезда. Пострадавших нет. Инфраструктура не повреждена", - говорится в сообщении. Авария не повлияла на движение других поездов.