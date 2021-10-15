Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Число жертв теракта в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана увеличилось до 62, не менее 68 ранены. Об этом сообщило в пятницу афганское агентство Bakhtar со ссылкой на источники в регионе.

Ранее приводилась информация о 35 погибших. По данным агентства, три террориста-смертника в районе 13:30 по местному времени (12:00 мск) произвели взрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, также известном под названием Имам-Баргах, когда там собралось множество верующих на пятничную молитву.

Информацию о взрыве подтвердило захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), пообещав разыскать виновников случившегося. Назначенный талибами пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хости проинформировал о том, что в Кандагар прибыли бойцы спецназа "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства) для выяснения обстоятельств случившегося и привлечения виновных к ответственности.

В свою очередь член комиссии "Талибана" по культуре Мохаммад Джалал сообщил, что взрыв был подготовлен и осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

С осуждением теракта уже выступила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). "ООН осуждает недавно совершенное злодеяние, направленное против религиозного сооружения и прихожан. Все виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении МООНСА, опубликованном на ее странице в Twitter.

8 октября подобный теракт произошел в шиитской мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Тогда в результате взрыва погибли не менее 150 человек, около 200 получили ранения. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики ИГ.