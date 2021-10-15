Во Владимире экстрадированного из Литвы бизнесмена осудили на 2,5 года колонии

ВЛАДИМИР, 15 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира приговорил Петра Мельникова, признанного виновным в изготовлении поддельных платежных документов на 30 млн рублей, к 2,5 года лишения свободы и штрафу 250 тыс. рублей. В 2020 году предприниматель был экстрадирован из Литвы, сообщили журналистам в прокуратуре Владимирской области.

"Суд назначил Мельникову наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами"). Суд установил, что с января по март 2011 года Мельников и его сообщник, находясь на территории Владимира и действуя группой лиц по предварительному сговору, изготовили в целях сбыта и сбыли в кредитные организации платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В результате незаконных финансовых операций они обналичили денежные средства в сумме 30 млн рублей.

Впоследствии Мельников скрылся от правоохранительных органов и с июля 2018 года находился в международном розыске. По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации он был экстрадирован из Литвы в июле 2020 года. Его сообщник в настоящее время находится в международном розыске.

Расследование уголовного дела осуществляло следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ.