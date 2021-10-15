В УФСИН опровергли информацию о нападении в СИЗО Москвы на врача Елену Белую

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию о нападении в СИЗО на калининградского врача Елену Белую, обвиняемую в смерти младенца в роддоме Калининграда.

"В ряде СМИ распространяется информация о том, что на обвиняемую Белую Е., содержащуюся в СИЗО-6, напали сокамерницы, порвали на ней одежду, начали душить. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.

Там пояснили, что между обвиняемыми, содержащимися в камере вместе с Белой, произошла словесная перепалка, конфликтная ситуация на бытовой почве, что подтверждается материалами видеонаблюдения. "Сотрудниками учреждения конфликтная ситуация была предотвращена. Все обвиняемые осмотрены медицинским работником, во врачебной помощи никто из них не нуждается", - сообщили в УФСИН.

Ранее о нападении на Белую сообщил адвокат Элины Сушкевич, которая также проходит обвиняемой по делу о смерти младенца и находится в СИЗО-6 Москвы.

Московский областной суд 4 октября отправил и. о. главного врача роддома №4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич под арест до 4 января 2022 года. Защита заявила, что считает эту меру избыточной и подала апелляцию на арест подсудимых в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Рассмотрение жалобы защиты назначено на 27 октября.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, ставшего причиной его смерти. Областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных. На решение калининградского суда была подана апелляция. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд. Оно будет рассматриваться с участием присяжных.