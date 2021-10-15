В Петербурге осуждены врачи, за взятки освобождавшие призывников от службы в армии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге вынес приговор члену городской призывной комиссии и восьми его подельникам из районных военно-врачебных комиссий, которые с 2009 года брали взятки за освобождение призывников от срочной армейской службы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Беды, Самира Мурсалова, Владимира Качко, Сергея Круподерова, Марины Кравцовой, Андрея Иванова, Андрея Сорочинского, Александра Филькова и Вадима Виноградова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

Мурсалов был председателем военно-врачебной комиссии (ВВК) Санкт-Петербурга. В апреле 2009 года он инициировал коррупционную схему, решив получать взятки в виде денег за проведение медицинских освидетельствований врачами из комиссий районных военкоматов. Граждане, которые подлежали якобы освобождению от призыва на военную службу по состоянию здоровья, благоприятно проходили освидетельствование, и призывная комиссия признавала их ограниченно годными к военной службе по недостоверным медицинским показаниям. Реализуя задуманное, Мурсалов лично и через подельников вовлек в преступную группу еще несколько человек. В марте 2016 года председатель ВВК был задержан.

По восьми эпизодам на общую сумму взяток в размере 1,2 млн рублей суд назначил Мурсалову наказание в виде восьми лет в ИК строгого режима. Круподеров, Беда и Качко получили условные сроки, остальные соучастники приговорены к штрафам.