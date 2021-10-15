В двух районах Марий Эл ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

ТАСС, 15 октября. Вирус африканской чумы выявлен на территории Медведевского и Советского районов Марий Эл. Введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики в пятницу.

"На территории двух частных домовладений в Медведевском и Советском районах произошел падеж свиней. В результате исследования биологического материала (кровь свиней) в ГБУ Республики Марий Эл "Респубветлаборатория" был обнаружен вирус африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

На территории муниципальных районов введен режим чрезвычайной ситуации для органов управления, сил и средств муниципального звена.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо. Кроме того, могут увеличиваться его разновидности.