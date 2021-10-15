В ХМАО возбудили дело после попытки толпы применить насилие к полицейскому на месте ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по информации, распространенной в социальных сетях, о противоправных действиях в отношении сотрудника полиции, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщается на сайте СК России.

15 октября в СМИ и социальных сетях опубликовали информацию и видеоролик, в которых утверждалось, что в Пыть-Яхе инспектор ДПС попал в ДТП, в результате которого пострадал мужчина, а вскоре на месте происшествия собралась толпа людей, которые пытались самостоятельно разобраться с виновным, по их мнению, полицейским. При этом, по утверждению изданий, избежать серьезных последствий удалось благодаря прибывшим на место сотрудникам полиции.

"По информации, распространенной в социальных сетях, о противоправных действиях в отношении сотрудника полиции, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, 14 октября около 20:00 на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной в Пыть-Яхе произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции. "После столкновения транспортных средств несколько человек окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают участников происшествия, проверяют действия каждого из них в отношении сотрудника полиции", - добавили в ведомстве.

На сайте УМВД по Югре сообщается, что в результате ДТП оба водителя получили травмы. По данным полиции, за рулем одного из автомобилей был находящийся в отпуске сотрудник ОМВД России по Пыть-Яху. "По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения - трезв. По данному факту проводится проверка", - отмечается в сообщении.