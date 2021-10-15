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В Калмыкии по подозрению в превышении полномочий задержали начальника колонии-поселения

Он привез троих осужденных на территорию своего домовладения, где те выполняли хозяйственные, ремонтные и строительные работы

ЭЛИСТА, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ФКУ "Колония-поселение №3 УФСИН России по Республике Калмыкия", который подозревается в превышении должностных полномочий. Мужчина задержан, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Уголовное дело в отношении начальника ФКУ "Колония-поселение №3 УФСИН России по Республике Калмыкия" возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") на основании материалов, предоставленных региональными управлениями ФСБ России и ФСИН России. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 6 июля по 28 августа 2021 года в ночное время подозреваемый обеспечивал доставку троих осужденных на территорию своего домовладения, где те выполняли хозяйственные, ремонтные и строительные работы по благоустройству.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в пресс-службе ведомства.

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